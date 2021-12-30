Комитет по строительству проведет прием граждан в преддверии Дня города

Горожан попросили заблаговременно подготовить вопросы.

Комитет по строительству организует личный прием граждан 16 мая с 12:00 до 20:00. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Таким образом ведомство выполнит требования закона Петербурга №177-38. Прием приурочат к Дню рождения города, который отмечается 27 мая.

Посетителей просят заранее подготовить обращения в письменное виде. Использование маски — обязательно, как и соблюдение социальной дистанции. Отвечать на вопросы будут руководители или уполномоченные лица Комитета. При необходимости ах могут адресовать сотрудникам, которые компетентны в заданном вопросе.

Фото: Piter.tv