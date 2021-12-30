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Комитет по строительству проведет прием граждан в преддверии Дня города
Сегодня, 15:47
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Комитет по строительству проведет прием граждан в преддверии Дня города

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Горожан попросили заблаговременно подготовить вопросы.

Комитет по строительству организует личный прием граждан 16 мая с 12:00 до 20:00. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Таким образом ведомство выполнит требования закона Петербурга №177-38. Прием приурочат к Дню рождения города, который отмечается 27 мая. 

Посетителей просят заранее подготовить обращения в письменное виде. Использование маски — обязательно, как и соблюдение социальной дистанции. Отвечать на вопросы будут руководители или уполномоченные лица Комитета. При необходимости ах могут адресовать сотрудникам, которые компетентны в заданном вопросе. 

Фото: Piter.tv

Теги: комитет по строительству, прием граждан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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