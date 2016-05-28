Комитет по печати ответил на претензии к итогам конкурса на установку рекламных конструкций

В Москве прошел круглый стол, посвященный петербургскому рынку наружной рекламы. В мероприятии приняли участие представители Комитета по печати Санкт-Петербурга.

Экспертное сообщество обсудило итоги конкурса на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Санкт-Петербурге, который Комитет по печати провел еще в августе 2017 года. Круглый стол в стенах московской редакции "Росбалта" собрал как тех, кто поддержал итоги конкурсной процедуры, так и тех, кто до сих пор пытается оспорить ее результаты. Активное участие в общении с представителями рынка и "третейскими судьями" в лице депутатов Госдумы РФ принял глава Комитета по печати Сергей Серезлеев. Он объяснил собравшимся, почему город отбирал операторов наружной рекламы в формате конкурса, а не аукциона. Глава ведомства также отметил, что Петербург не откажется от идеи борьбы с незаконными рекламными конструкциями.

Напомним, что итоги открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Северной столице подвели в конце августа 2017 года. В процедуре приняли участие 17 компаний. Предпринимателям было за что бороться: город выставил на торги сразу 23 лота. Причем 9 из них предназначались для малого бизнеса, что обеспечивало доступ к конкурсу организациям разной величины и статуса. В результате Комитет по печати не только распределил рекламные места между надежными и проверенными фирмами, но и модернизировал всю систему "наружки" в Петербурге. Так, число мест для размещения баннеров, растяжек и щитов сократилось почти на 7000 (с 15 000 до 8210). Этот результат особенно оценили градозащитники и архитекторы, ведь исторические районы города очистились от назойливой рекламы.

Пока урбанисты радовались очищению Петербурга от визуального спама, а Смольный заключал контракты с новыми подрядчиками (к началу 2018 года все документы были оформлены), нашлись те, кто выразил претензии в адрес Комитета по печати. Ряд компаний, ранее работавших на рынке наружной рекламы, не получили свой "кусок пирога", и решили оспорить действия власти. Они-то и предложили обсудить "проблемы петербургского рынка" на круглом столе в Москве.

В адрес чиновников звучали две главные претензии. Во-первых, несколько предприятий посчитали, что торги нужно было проводить в формате аукциона, а не конкурса. Требования к участникам процедуры, по их мнению, нужно было максимально упростить. Во-вторых, до сих пор остаются несогласные с кампанией по сносу незаконных рекламных конструкций в городе. Бизнес просит не лишать его точек прямого заработка и рассмотреть возможность легализации баннеров и щитов, попавших в "черный список".

Глава Комитета по печати Сергей Серезлеев ответил на оба ключевых вопроса. Выбор конкурсного формата торгов был обоснован интересами бюджета. Доход в казну в 2017 г. по итогам проведенных торгов составил более 1 млрд рублей. Это в полтора раза больше аналогичных цифр за 2016 год. А ведь число рекламных мест сократилось почти вдвое! Строгие требования к участникам конкурса были принципиальной позицией Смольного. Власть решила дать доступ к городским пространствам только надежным и опытным подрядчикам.

Нам предложили исключить все критерии за исключением цены. А мы хотели понимать, что за компания, с какой историей, с какой прибылью будет работать с нами 10 лет. Сергей Серезлеев, глава Комитета по печати Санкт-Петербурга

Что касается кампании по демонтажу рекламных конструкций в городе, то здесь Комитет по печати ни для кого не делает исключений. Во время круглого стола представитель фирмы "Стоик" заявила, что они лишились всех 370 рекламных "линз" (этот вид конструкций с недавнего времени запрещен в Петербурге). При этом лояльные к власти компании-конкуренты, выигравшие в конкурсе, якобы до сих пор спокойно размещают свое оборудование в запрещенных местах. В ответ на это Сергей Серезлеев привел конкретную статистику. Данные чиновников опровергли аргументы "Стоика": оказалось, их конкуренты из списка "лояльных" за этот же срок лишались по 1200-1500 рекламных мест. А "Стоик" занял лишь 6-е место в рейтинге организаций по числу демонтированных установок. Самое главное, что все судебные процессы подтверждали правомерность действий власти по сносу рекламных конструкций.

Фото: zaks.ru

Участники круглого стола из Национальной ассоциации визуальных коммуникаций обратили внимание на репутацию некоторых участников движения за аннулирование итогов конкурса. Так, фирма "Руан", которая несколько раз обращалась с жалобами в ФАС, на данный момент должна городу 26 млн рублей за пользование рекламными местами. Однако компания недовольна тем, что ей не дали доступа к торгам. Второй "генератор жалоб" в ФАС из "СтройТрансАвто", по мнению НАВК, вообще не является участником рынка наружной рекламы.

Саму ситуацию с конкурсом в Петербурге члены ассоциации назвали "положительным примером взаимодействия власти и бизнеса".

Благодаря такой форме торгов город увеличил объем поступлений в бюджет, сохранив при этом гарантии получения дохода в 100%-ном объеме. Несмотря на общее сокращение количества конструкций на 26,4%, средняя стоимость размещения для рекламодателей по сравнению с Москвой остается существенно ниже (почти в 3 раза). Из заявления НАВК

Таким образом, в рамках круглого стола город сумел ответить на критику в адрес конкурса на размещение рекламных мест в Петербурге. Недовольные бизнесмены получили ответы на ключевые вопросы и смогли довести до Комитета по печати информацию о своих страхах и сложностях. А петербуржцы и гости города в ближайшее время сами смогут оценить обновленную систему наружной рекламы на улицах Северной столицы.

Фото: агентство "Росбалт"