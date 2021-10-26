Светлану Енилину назначили главой комитета финансов Петербурга

С декабря 2021 года она было временно исполняющим обязанности председателя.

Светлана Енилина избавилась от приставки "врио" в своей должности председателя комитета по финансам. С 28 июня она будет официально руководить ведомством, сообщила пресс-служба Смольного.

Распоряжение правительства Петербурга подписал губернатор Александр Беглов.

С 2003 по 2010 год Енилина занимала должность заместителя министра сельского хозяйства Чувашской Республики. Затем на протяжении 4 лет замещала должность министра имущественных отношений и земельных отношений Чувашской Республики. Также с 2014 по 2020 год замещала высшие должности в Министерстве финансов Чувашской Республики. В комитете финансов она сменила Алексея Корабельникова, который стал вице-губернатором Петербурга.

Фото: администрация Петербурга