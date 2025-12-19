Команда "Кристалл" из Петербурга одержала победу на чемпионате России по футзалу для женщин в Брянске

Следующая игра состоится завтра в 13:00, соперники вновь сыграют друг с другом.

Женская сборная команда "Кристалл" вернулась к соревнованиям в женском чемпионате России по мини-футболу. Девушки из Петербурга провели встречу в Брянске с командой "Спартак", находящейся на предпоследней строчке турнирной таблицы, и уверенно выиграли со счётом 8:0. Уже к первому перерыву гостьи имели преимущество в три гола, а дебютантка клуба Светлана Иванова отличилась двумя забитыми мячами, пишет "Петербургский дневник".

Результат матча удовлетворительный, но качество игры вызвало т у руководства определённые вопросы. Возможно, повлиял длительный перерыв и решение отправиться в дорогу прямо в день игры. Команда проанализирует ситуацию, внесет необходимые исправления и покажут лучшую игру завтра, прокомментировал наставник женской футбольной команды "Кристалл" Андрей Соловьёв.

Следующая игра состоится завтра в 13:00, соперники вновь сыграют друг с другом. Одновременно одна из основных конкуренток петербурженок, команда "Норманочка", сыграет с Орловским государственным университетом. На сегодняшний день разрыв между клубами сократился до трёх баллов.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская "Бутса" начала выступление на женском турнире по мини-футболу в формате 7х7 с разгрома "Сочи".

Фото: пресс-служба ЖФК "Кристалл"