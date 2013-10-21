Все волонтеры Ленобласти объединятся в "Команде 47"

Новое общественное движение воплотит в себе мечту губернатора

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел 9 мая встречу с ветеранами и молодежью и рассказал о запуске нового общественного движения "Команда 47", о создании которого он, по его словам, мечтал уже давно. Суть #команды47 будет заключаться в объединении всех общественных инициатив и причастных к их реализации волонтеров. Участники движения будут проводить субботники и поддерживать ветеранов, сообщил губернатор, и "займутся всеми добрыми делами".

Александр Дрозденко выразил уверенность в успешности нового проекта, поскольку его поддержали не только представители старшего поколения, но и молодежь. Важным аспектом в части осуществления патриотических начинаний в Ленинградской области губернатор назвал не только наличие волонтеров, но и их незаменимость, искренность их побуждений и стремлений, которые должны "идти от души".

На встрече также были затронуты вопросы развития Гатчины: губернатор сообщил о планах реставрации деревянных зданий на улицах Чкалова, Маркса и Горького, Приоратского парка в целом и Приоратского дворца в частности.

Ранее Фонд президентских грантов поддержал работу общественных некоммерческих организаций Ленобласти, выделив им грант в размере 20 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти