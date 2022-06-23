Коллекцию ретро автомобилей представили на "Ленфильме"

Большая часть коллекции представляет собой модели начала XX века, в то время как остальные – это машины военного и послевоенного периода.

Многие знают о редкой коллекции ретро автомобилей киностудии "Ленфильм", но немного людей могли ее увидеть. "Петербургский дневник" получил доступ к секретному месту студии – в центр реквизита под поселком Федоровское, и теперь мы готовы поделиться всеми подробностями. Мы выяснили, какая машина снималась с Жераром Депардье, кто был водителем Анны Ковальчук в сериале "Мастер и Маргарита" (14+), как Виктор Сухоруков управлял авто во время съемок фильма "Брат" (18+), а также, возможно ли собрать машину в одиночку.

В коллекции "Ленфильма" насчитывается 44 игровых автомобиля, 40 из которых находятся в центре реквизита в поселке Федоровское, а четыре – в центральном здании студии как часть экспозиции. Большая часть коллекции представляет собой модели начала XX века, в то время как остальные – это машины военного и послевоенного периода. Кроме того, большинство автомобилей оригинальные, некоторые из них имеют культурное значение и признаны памятниками.

Изюминка коллекции – семиместный Studebaker Four Model SD 1915 года.

Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"