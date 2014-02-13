"Зенит" выпустил авангардную коллекцию повседневной одежды для болельщиков

В линейку одежды вошли худи, футболки, кепки и шоппер с оригинальными комбинациями структур и логотипов на тканях клубных цветов.

ФК "Зенит" вместе с дизайнерами создал новую коллекцию капсульной одежды для преданных болельщиков сине-бело-голубых под названием "Стиль побеждает". В новой коллекции соединились современный стиль, цифровые мотивы, традиции русского авангарда и дорогие сердцу каждого болельщика символы.

Дизайнерские решения коллекции сочетают в себе минималистичные геометрические формы эпохи авангарда 1920-х, времени основания "Зенита", и популярные сегодня шрифтовые решения. В линейку одежды вошли худи, футболки, кепки и шоппер с оригинальными комбинациями структур и логотипов на тканях клубных цветов.

При создании коллекции дизайнеры думали о том, как гармонично включить футбольную идентичность человека в его привычный стиль, позволяя сочетать брендированную одежду с любимыми повседневными вещами. В авангардистских паттернах дизайнеры новой линейки одежды закодировали все те символы, которые ежедневно вдохновляют болельщиков "Зенита": изгибающуюся под ударом забитого мяча футбольную сетку, реющие над стадионами флаги, пылающие фанатские файеры и географические координаты домашнего стадиона.

Фото: ФК "Зенит" (фотосессия с участием Андрея Мостового, Далера Кузяева и Данила Кругового)