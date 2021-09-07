Коллега Сергея Довлатова рассказал, за что ценил писателя

Василий Воронцов, работавший фотографом вместе с Довлатовым в газете "За кадры верфям", поделился с Piter.tv своим мнением о его современнике. Мы встретили его на мероприятии "Дня Д".

Воронцов отметил, что когда он и другие его коллеги из газеты работали в 1960-х годах вместе с Сергеем Довлатовым, тогда он еще не был известным писателем. В общей сложности Сергей Донатович писал для "За кадрами верфям" на протяжении четырех лет. Это издание вуза Петербурга, известного как "Корабелка".

Он [Довлатов] чувствовал себя человеком и не скрывал свое человеческое отношение к тем людям, которые его окружали, где бы он ни был - здесь, в Таллине, когда он работал.

Также бывший фотокорреспондент сказал о том, что запомнил Довлатова образованным и смелым человеком, который смог почувствовать дух своей страны и испытывал вину, когда не мог другим и себе объяснить, что такое жизнь. При этом, по мнению Василия Воронцова, многое писатель понял про жизнь гораздо раньше, чем он сам.

Количество вопросов к себе в нем всегда преобладало, и ответы он нашел.

Напомним, 3 сентября Сергею Довлатову исполнилось бы 80 лет. В Петербурге в честь его дня рождения проходит традиционный фестиваль "День Д". Позже Piter.tv расскажет о некоторых мероприятиях, которые проводились.

Видео: Мария Фомина для Piter.tv