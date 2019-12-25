Из-за подготовки к открытию станции метро "Горный институт" на оранжевой ветке с утра произошел коллапс

Движение поездов на Линии 4 от станции "Улица Дыбенко" до станции "Площадь Александра Невского-1" временно останавливалось.

Утром 16 августа в петербургском метрополитене произошел коллапс из-за изменения режима работы станций "Спасская" и "Достоевская". На участке 16-18 августа будут проводить работы в преддверии открытия станции "Горный институт".

Движение поездов на Линии 4 от станции "Улица Дыбенко" до станции "Площадь Александра Невского-1" временно останавливалось. Переход с Линии 3 на Линию 4 временно осуществлялся с выходом на поверхность. В 08:35 станция "Проспект Большевиков" закрывалась на вход в связи с увеличением пассажиропотока. В 08:41 аналогичное ограничение действовало на станции "Ладожская".

С 08:46 станция "Проспект Большевиков" и станция "Ладожская" работают в обычном режиме. И движение поездов на Линии 4 восстановлено.

В 08:50 станция "Площадь Александра Невского-1" закрыта на вход, работает только на выход.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Telegram/ Мегаполис (Алексей Кузнецов)