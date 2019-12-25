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Из-за подготовки к открытию станции метро "Горный институт" на оранжевой ветке с утра произошел коллапс
Сегодня, 8:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из-за подготовки к открытию станции метро "Горный институт" на оранжевой ветке с утра произошел коллапс

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Движение поездов на Линии 4 от станции "Улица Дыбенко" до станции "Площадь Александра Невского-1" временно останавливалось.

Утром 16 августа в петербургском метрополитене произошел коллапс из-за изменения режима работы станций "Спасская" и "Достоевская". На участке 16-18 августа будут проводить работы в преддверии открытия станции "Горный институт".

Движение поездов на Линии 4 от станции "Улица Дыбенко" до станции "Площадь Александра Невского-1" временно останавливалось. Переход с Линии 3 на Линию 4 временно осуществлялся с выходом на поверхность. В 08:35 станция "Проспект Большевиков" закрывалась на вход в связи с увеличением пассажиропотока. В 08:41 аналогичное ограничение действовало на станции "Ладожская".

С 08:46 станция "Проспект Большевиков" и станция "Ладожская" работают в обычном режиме. И движение поездов на Линии 4 восстановлено.

В 08:50 станция "Площадь Александра Невского-1" закрыта на вход, работает только на выход.

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Фото: Telegram/ Мегаполис (Алексей Кузнецов)

Теги: метро
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Людикайнен Костя
Сегодня 9:38

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