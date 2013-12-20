Изменяется режим работы станций "Спасская" и "Достоевская"

Изменения будут действовать 16-18 августа.

В связи с проведением строительно-монтажных работ на участке строящегося метрополитена от станции "Спасская" до станции "Горный институт" 16, 17 и 18 августа изменяется график движения поездов на Линии 4 и режим работы станций. Об этом сообщили в петербургском метрополитене.

16 АВГУСТА

Станции "Достоевская" и "Спасская" ЗАКРЫТЫ для входа, выхода и пересадки. Движение поездов с пассажирами осуществляется от станции "Улица Дыбенко" до станции "Лиговский проспект".

17 и 18 АВГУСТА

Станция "Спасская" ЗАКРЫТА для входа, выхода и пересадки. Движение поездов с пассажирами по Линии 4 будет осуществляться от станции "Улица Дыбенко" до станции "Достоевская" и далее до станции "Садовая" Линии 5.

Ранее в Смольном назвали очередность открытия новых станций петербургского метро.

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Схемы: петербургский метрополитен