В Петербурге остановили движение поездов между станциями "Спасская" и "Горный Институт"

Техническая неисправность в составе приостановила работу Лахтинско-Правобережной линии.

В Санкт-Петербурге движение поездов на участке Лахтинско-Правобережной линии метро между станциями "Спасская" и "Горный Институт" было временно приостановлено. Как сообщили в пресс-службе метрополитена в 17:18, причиной остановки стала "техническая неисправность в составе".

В ведомстве уточнили, что точное время восстановления движения на "оранжевой" ветке будет определено после устранения неполадки.

В последующем пресс-служба отметила, что движение поездов на участке было восстановлено, и пассажиры вновь получили возможность использовать станцию "Спасская" и станцию "Горный Институт" в обычном режиме.

Фото: Piter.TV