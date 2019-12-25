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В МВД подвели итоги по преступности в Ленобласти в 2021 году
Сегодня, 13:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В МВД подвели итоги по преступности в Ленобласти в 2021 году

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Количество разбоев сократилось на 21%, а краж на 5%.

В Ленобласти почти на четверть сократилось число убийств и на 14% причинения тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

Кроме того, количество разбоев сократилось на 21%, а краж на 5%. При этом каждое шестое посягательство на тяжкое и особо-тяжкое преступление было связано с запрещенными веществами.

Также за 2021 год на учет в Ленобласти были поставлены почти 2,6 тысячи родителей. В судах было рассмотрено 114 материалов о лишении родительских прав, в итоге 76 родителей были лишены этого права. При этом сами несовершеннолетние совершили на 9% преступлений меньше, чем годом ранее.

Ранее в Петербурге напавшему на девушку-оперативника инспектору ДПС отменили домашний арест.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, преступления
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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