В МВД подвели итоги по преступности в Ленобласти в 2021 году

Количество разбоев сократилось на 21%, а краж на 5%.

В Ленобласти почти на четверть сократилось число убийств и на 14% причинения тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

Кроме того, количество разбоев сократилось на 21%, а краж на 5%. При этом каждое шестое посягательство на тяжкое и особо-тяжкое преступление было связано с запрещенными веществами.

Также за 2021 год на учет в Ленобласти были поставлены почти 2,6 тысячи родителей. В судах было рассмотрено 114 материалов о лишении родительских прав, в итоге 76 родителей были лишены этого права. При этом сами несовершеннолетние совершили на 9% преступлений меньше, чем годом ранее.

Ранее в Петербурге напавшему на девушку-оперативника инспектору ДПС отменили домашний арест.

Фото: Piter.tv