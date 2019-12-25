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В Петербурге напавшему на девушку-оперативника инспектору ДПС отменили домашний арест
Сегодня, 15:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге напавшему на девушку-оперативника инспектору ДПС отменили домашний арест

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Суд вместо домашнего ареста избрал запрет определенных действий до 1 мая.

Василеостровский районный суд изменил меру пресечения в отношении инспектора ДПС, обвиняемого в превышении полномочий после потасовки в отделении полиции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Конфликт произошел 31 января между сотрудницей угрозыска и двумя инспекторами ДПС. Один из них, Александр Колесников, по версии следствия, повалил сотрудницу на пол и завел руки за спину, сломав ей плечевую кость. Сам обвиняемый написал заявление на девушку о публичном оскорблении. До сегодняшнего дня он был под домашним арестом.

Суд вместо домашнего ареста избрал запрет определенных действий до 1 мая. Колесникову нельзя выходить из дома с 22:00 до 7:00, общаться с участниками судопроизводства, кроме родственников, следователя и правоохранителей. Также он не имеет право обсуждать данный инцидент по почте или в интернете.

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба городских судов

Теги: гибдд, дпс, инспектор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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