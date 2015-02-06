  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:20
111
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей в Петербурге произошло 44 пожара

0 0

С наступлением холодов риски возрастают.

В Петербурге с начала года из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования произошло 44 пожара. С наступлением холодов риски возрастают, рассказали в МЧС России. 

Спасатели предупредили, что нельзя оставлять без присмотра растопленную печь, также не доверяйте надзор за ней детям. Отодвиньте дальше мебель и другие горючие предметы. 

Не используйте для растопки горючие вещества, не перекаливайте печь, лучше топите ее два-три раза в день по полтора часа. Используйте предтопочный лист из негорючего материала. 

Пресс-служба МЧС России 

Также рекомендуется установить дымовой пожарный извещатель. 

Ранее на Piter.TV: в деревне Чаща произошел смертельный пожар из-за печи. 

Видео: пресс-служба МЧС России 

Теги: печка, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии