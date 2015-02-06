Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей в Петербурге произошло 44 пожара

С наступлением холодов риски возрастают.

В Петербурге с начала года из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования произошло 44 пожара. С наступлением холодов риски возрастают, рассказали в МЧС России.

Спасатели предупредили, что нельзя оставлять без присмотра растопленную печь, также не доверяйте надзор за ней детям. Отодвиньте дальше мебель и другие горючие предметы.

Не используйте для растопки горючие вещества, не перекаливайте печь, лучше топите ее два-три раза в день по полтора часа. Используйте предтопочный лист из негорючего материала. Пресс-служба МЧС России

Также рекомендуется установить дымовой пожарный извещатель.

