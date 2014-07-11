  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Колпино 5 августа выпало свыше 60 миллиметров осадков
Сегодня, 15:59
99
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Колпино 5 августа выпало свыше 60 миллиметров осадков

0 0

На городских территориях сегодня дежурят 73 бригады.

В Петербурге днем 5 августа проходят дожди: в Колпинском районе уже выпало свыше 60 миллиметров осадков. Об этом сообщили в "Водоканале". 

Кроме того, в Пушкинском районе зафиксировали 15,2 миллиметров дождей, а в Кронштадте – 12,7 миллиметров. При этом месячная норма августа составляет около 80 миллиметров, подчеркнули в предприятии. 

Система водоотведения "Водоканала" находится в исправном состоянии и заранее подготовлена к приему дождевой воды. При выпадении нормативного количества осадков канализация принимает всю воду в полном объеме. 

Пресс-служба "Водоканала" 

Если скопления воды сохраняются долго, то сообщите об этом по номерам телефонов: 004 и 576-14-83. На городских территориях сегодня дежурят 73 бригады, под особым контролем – Колпино. 

Фото: Piter.TV 

Теги: водоканал, дожди, колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии