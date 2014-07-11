В Колпино 5 августа выпало свыше 60 миллиметров осадков

В Петербурге днем 5 августа проходят дожди: в Колпинском районе уже выпало свыше 60 миллиметров осадков. Об этом сообщили в "Водоканале".
Кроме того, в Пушкинском районе зафиксировали 15,2 миллиметров дождей, а в Кронштадте – 12,7 миллиметров. При этом месячная норма августа составляет около 80 миллиметров, подчеркнули в предприятии.
Система водоотведения "Водоканала" находится в исправном состоянии и заранее подготовлена к приему дождевой воды. При выпадении нормативного количества осадков канализация принимает всю воду в полном объеме.
Пресс-служба "Водоканала"
Если скопления воды сохраняются долго, то сообщите об этом по номерам телефонов: 004 и 576-14-83. На городских территориях сегодня дежурят 73 бригады, под особым контролем – Колпино.
Фото: Piter.TV
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