В Колпино 5 августа выпало свыше 60 миллиметров осадков

На городских территориях сегодня дежурят 73 бригады.

В Петербурге днем 5 августа проходят дожди: в Колпинском районе уже выпало свыше 60 миллиметров осадков. Об этом сообщили в "Водоканале".

Кроме того, в Пушкинском районе зафиксировали 15,2 миллиметров дождей, а в Кронштадте – 12,7 миллиметров. При этом месячная норма августа составляет около 80 миллиметров, подчеркнули в предприятии.

Система водоотведения "Водоканала" находится в исправном состоянии и заранее подготовлена к приему дождевой воды. При выпадении нормативного количества осадков канализация принимает всю воду в полном объеме. Пресс-служба "Водоканала"

Если скопления воды сохраняются долго, то сообщите об этом по номерам телефонов: 004 и 576-14-83. На городских территориях сегодня дежурят 73 бригады, под особым контролем – Колпино.

Фото: Piter.TV