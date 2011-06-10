Водоканал Петербурга подготовился к кратковременным ливням 5 августа

Если скопления сохраняются длительное время, просим сообщить об этом по телефонам: 004 и 576-14-83.

По информации синоптиков, 5 августа в Санкт-Петербурге местами пройдут кратковременные ливни. Ожидаются осадки интенсивностью 1-3 мм, местами до 10-15 мм. Как сообщает городской Водоканал, система водоотведения находится в исправном состоянии и подготовлена к приему дождевой воды. При выпадении нормативного количества осадков канализация принимает всю воду в полном объеме.

При сильных дождях объем воды может превышать пропускную способность водоприемных устройств и канализационной сети, и тогда на улицах города могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью принимается системой водоотведения. Если же скопления сохраняются длительное время, просим сообщить об этом по телефонам: 004 и 576-14-83.

При этом, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" эксплуатирует и обслуживает канализационные сети, которые находятся на балансе предприятия. На определенных участках владельцами сетей могут быть другие организации (застройщики, УК, дорожные службы и пр.).

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Фото: Piter.tv