В Петербурге за лето уменьшилось количество нарушений с электросамокатами

При обнаружении нарушения есть возможность установить, кто его арендовал.

В Петербурге с начала лета уменьшилось количество нарушений с электросамокатами. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту 27-го сентября.

Если в июне штрафы получили 3 тыс. число, то к концу августа — менее 400. Сотрудники комитета и администраций районов регулярно выявляют нарушения и направляют информацию об этом кикшеринговым компаниям. Если арендатор электросамоката нарушил правила впервые, то штраф составит 500 рублей. При повторных он может вырасти до 50 тыс. рублей. Кроме того, гражданину могут запретить арендовать электросамокаты.

Соглашение с рекомендациями по безопасной эксплуатации электросамокатов между Смольным и кикшеринговыми организациями было заключено в июне 2021-го года. Например, средства индивидуальной мобильности нельзя оставлять на Невском проспекте, а в определенных районах нужно соблюдать скоростной режим.

Фото: Piter.TV