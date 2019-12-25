Синоптик Колесов рассказал, когда можно начинать дачный сезон

В лесах еще лежит снег.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что дачный сезон, скорее всего, можно будет открывать к началу мая. Ожидается, что снег в лесах к тому моменту на востоке и севере области останется лишь местами.

Колесов отметил, что в 40 километрах к северу от Петербурга снега еще много, там все меняется медленно. Иная ситуация на метеостанциях.

За прошедшие десять дней, с начала потепления в нашем регионе, снежный покров стал быстро разрушаться. В Выборге и Лодейном поле, где было больше всего снега, высота его сократилась более чем вдвое, 65 см до 25 см. Александр Колесов.

На юго-востоке, в частности, в Тихвине, высота снега уменьшилась в 10 раз, а в Ефимовском — почти в 7 раз.

Фото: Piter.tv