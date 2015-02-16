Колесов посоветовал взять куртки и зонтики на праздник "Алые паруса"

Синоптик Северной столицы предупредил, что будет прохладно и ожидаются осадки.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рекомендовал выпускникам и гостям праздника "Алые паруса" подготовиться к переменчивой погоде.

"В отличие от тёплой субботы с температурой +20...+22°C, в ночь праздника столбики термометров опустятся до +13...+14°C, а утром в воскресенье не превысят +15...+16°C" Александр Колесов

По прогнозам, основная часть ночного праздника пройдёт без осадков, но к 5-7 часам утра в город может прийти дождь. Также ожидается усиление северо-западного ветра до 7-12 м/с во второй половине воскресенья.

Куртки и зонтики точно не будут лишними,отметил Колесов, добавив, что окончательный прогноз по осадкам будет уточнён завтра.

Ранее Piter.TV сообщал, что главный выпускной страны озарится алым светом "Лахта Центра".

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")