Потепление в Петербург придёт в середине недели

Однако в начале апреля снова похолодает.

В регионе снова меняется погода, после относительно тёплых выходных в Петербург и Ленобласть снова пришло похолодание, рассказал синоптик Александр Колесов.

В Петербурге ночью 25 марта температура приблизилась к нулю градусов, но в ночь 26 марта может и перейти через ноль к слабому минусу.

Волна похолодания опять не продолжительная, хотя влияние циклонов не заканчивается, но начнется поступление в наш регион теплого воздуха, который в совокупности с выглядывающим солнцем позволит нам ощутить самые теплые дни в этом году. Александр Колесов, синоптик

С середины недели по югу Ленинградской области уже можно рассчитывать на +10 градусов и даже выше. Однако теплая погода вернётся не окончательно, в начале апреля снова ожидается похолодание.

Фото: Piter.tv