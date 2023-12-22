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Потепление в Петербург придёт в середине недели
Сегодня, 11:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Потепление в Петербург придёт в середине недели

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Однако в начале апреля снова похолодает.

В регионе снова меняется погода, после относительно тёплых выходных в Петербург и Ленобласть снова пришло похолодание, рассказал синоптик Александр Колесов.

В Петербурге ночью 25 марта температура приблизилась к нулю градусов, но в ночь 26 марта может и перейти через ноль к слабому минусу.

Волна похолодания опять не продолжительная, хотя влияние циклонов не заканчивается, но начнется поступление в наш регион теплого воздуха, который в совокупности с выглядывающим солнцем позволит нам ощутить самые теплые дни в этом году.

Александр Колесов, синоптик

С середины недели по югу Ленинградской области уже можно рассчитывать на +10 градусов и даже выше. Однако теплая погода вернётся не окончательно, в начале апреля снова ожидается похолодание.

Фото: Piter.tv

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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