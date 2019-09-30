Колесов рассказал о погоде в Петербурге в ближайшее время

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе в ближайшее время.
Отрицательной температурой воздуха на большей части Ленобласти отметились холодная воздушная масса и антициклон 1 октября. А центр Северной столицы еще остается теплым. Акватории Финского залива и Ладожского озера также сохраняют положительные температурные показатели.
Такие ночные температуры в ближайшие дни уже не повторятся, но в предстоящую ночь на востоке области еще будут небольшие отрицательные температуры -1…-2 гр. Уже завтра с юга к нам приходит циклон, который принесет с собой не только небольшой дождик, но и ночное потепление.
Александр Колесов, главный синоптик Петербурга
При смене атмосферного процесса дневная температура существенно не изменится, оставаясь на уровне +9…+11 градусов.
Фото: Piter.TV
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