В Петербурге майские праздники в 2024 году стали одними из самых холодных в XXI веке

Две ночи, 8 и 9 мая, получились с отрицательной температурой в центре города.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем tg-канале подвел итоги первой декады мая.

Две ночи, 8 и 9 мая, получились с отрицательной температурой в центре города, что наблюдалось ранее только в 2017 году (с 9 по 12 мая) и в начале мая 1999-го.

В ближайшие десятилетия в первой декаде мая очень низкая средняя температура за декаду в +3 градуса отмечена в 1999 году, холоднее аналогичный период был только в мае 1941 и 1942 годов (+2,4 градуса и +2 градуса соответственно). Первая декада мая 2017 года со средней температурой +5,7 градусов самая холодная в этом веке, а первая декада 2024-го с температурой +6 градусов стала второй.

Если рассматривать выходные дни этого года с 9 по 12 мая, то в 2017 году средняя температура была +3,1 гр. (в 1999 году +1,8 гр.), а в 2024 году +6,4 гр., так как уже началось небольшое потепление. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Однако, если посмотреть на самый холодный в Петербурге период этого года (с 6 по 9 мая) со средней температурой +3,5 градуса, то тут город на Неве выходит на первое место в XXI веке. На втором месте оказывается тот же 2017 год с температурой +4,7 градуса.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 14 мая воздух прогреется до +17 градусов.

Фото: Piter.TV