В российском McDonald's не смогли назвать дату закрытия ресторанов

На данный момент точно не известно, когда в России закроют рестораны быстрого питания McDonald"s. Об этом ТАСС 9 марта сообщили в российском контактном центре компании.
На сегодняшний день рестораны продолжают свою работу.
Ранее информация о приостановке деятельности McDonald"s в России появилось на официальном сайте компании. Исполнительный директор Крис Кемпчински сообщил сотрудникам о том, что принять решение заставил "конфликт на Украине и гуманитарный кризис в Европе".
Ситуация чрезвычайно сложная для такого глобального бренда, как наш, и есть много соображений. В течение 66 лет мы действовали с верой в то, что сообщества становятся лучше, когда поблизости есть McDonald"s.
заявление Криса Кемпчински.
В России у McDonald"s 62 тысячи сотрудников. На время приостановки деятельности им сохранят заработную плату.
Фото: Pexels
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