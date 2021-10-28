В российском McDonald's не смогли назвать дату закрытия ресторанов

В России работают 850 ресторанов быстрого питания.

На данный момент точно не известно, когда в России закроют рестораны быстрого питания McDonald"s. Об этом ТАСС 9 марта сообщили в российском контактном центре компании.

На сегодняшний день рестораны продолжают свою работу.

Ранее информация о приостановке деятельности McDonald"s в России появилось на официальном сайте компании. Исполнительный директор Крис Кемпчински сообщил сотрудникам о том, что принять решение заставил "конфликт на Украине и гуманитарный кризис в Европе".

Ситуация чрезвычайно сложная для такого глобального бренда, как наш, и есть много соображений. В течение 66 лет мы действовали с верой в то, что сообщества становятся лучше, когда поблизости есть McDonald"s. заявление Криса Кемпчински.

В России у McDonald"s 62 тысячи сотрудников. На время приостановки деятельности им сохранят заработную плату.

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