"Молодежка. Взрослая жизнь" 5 сезон 25 серия: дата выхода

Телезрители канала СТС наблюдали за развитием событий 5 сезона сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" на протяжении 24 эпизодов. В этом материале мы расскажем, когда выйдет вторая часть картины и какие сюжетные линии покажут фанатам создатели.

Первая часть 5 сезона сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" подошла к концу совсем недавно, а зритель уже с нетерпением ждет продолжения. В этом материале мы расскажем, когда выйдет вторая часть самого спортивного сериала и, конечно, расставим акценты в сюжетных линиях.



МАКЕЕВ



В первой части мы познакомились с новым главным тренером команды Сергеем Петровичем Макеевым, который долго был изгоем для своих подопечных. Из игры его вывел конфликт с Русланом Ждановым. Однако позднее в силу обстоятельств мужчина все же вернулся в большой спорт. И, кстати, помирился со Ждановым, у которого был сложный период в жизнь. Во второй части фанаты ожидают, что Макеев вновь поставит "Бурых медведей" на ноги и проведет ребят в КХЛ.







ПОНОМАРЕВ

Также в прошлой половине сезона Пономарев становится эпицентром любовного треугольника Алина-Миша-Маша. А все из-за боя, в котором поучаствовал парень. Фанаты с нетерпением ждут, кого же выберет Миша.



САВЧУК И БАКИН



Савчук, который все время провоцировал Бакина на конфликт, покидает команду из-за слива игры. Рита, жена Бакина находится на последних месяцах беременности. Зрители ожидают прибавления в семействе Бакиных.







КОСТРОВ - КИРА - РЕГИНА



У Кострова тоже сформировался треугольник. С одной стороны любимая - Кира, с другой стороны - Регина, которая пыталась сделать Кострова отцом своего ребенка, однако об этом узнал муж Регины и вместе с женой удочерил брошенного ребенка.



КИСЛЯК - ЯНА - ПОЛИНА



Кисляк решил, что хочет быть с Яной. Полина искренне желает им счастья. Как будут развиваться их отношения, зрители узнают во второй половине сезона.







ЖДАНОВ



Жданов, который столкнулся с предательством Натали и Насти, начинает пить. На помощь ему приходит Макеев, который убеждает вернутся парня в команду. Зрители ждут, каким теперь будет уклад в команде и как будет строится личная жизнь парня.







МАРИНА



Марина в прошлой половине сезона уехала на танцевальный конкурс. Там она познакомилась с продюсером, который начал проявлять к ней внимание, но девушка отказалась от ухаживаний. Тогда Константин( продюсер конкурса) начал "вставлять ей палки в колеса". Марина на сцене повреждает ногу. Зрители ждут, какими же будут итоги танцевального конкурса.



НАСТЯ



Настя расстается с Платоновым и принимается за Жданова по заданию Натали. Только вот она не знала, что влюбится по настоящему. Сможет ли Жданов простить Насте предательство?







ДАТА ВЫХОДА 25 СЕРИИ



25 серия 5 сезона картины "Молодежка. Взрослая жизнь" стартует 2 апреля 2018 года в эфире телеканала СТС. Эпизоды будут показывать с понедельника по четверг в 20.00.



Видео: официальный трейлер



Фото: ВКонтакте/Молодежка

