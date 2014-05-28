Синоптик рассказал, когда и где в Петербурге пойдёт дождь

Он прервёт череду жарких и засушливых дней.

Уже утром 5 июля жаркую и засушливую погоду в Петербурге сможет прервать дождь. Об этом "Невским новостям" сообщил метеоролог Юрий Куткевич.

Дождь будет завтра утром и в течение дня. Но он будет идти с перерывами. Юрий Куткевич, метеоролог

По словам Куткевича, вероятнее всего, первыми осадков дождутся жители юго-западной части Петербурга, затем дождь двинется на северо-запад.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что скоро температура в Петербурге приблизится к климатической норме.

Фото: Piter.tv