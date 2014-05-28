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Синоптик рассказал, когда и где в Петербурге пойдёт дождь
Сегодня, 15:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик рассказал, когда и где в Петербурге пойдёт дождь

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Он прервёт череду жарких и засушливых дней.

Уже утром 5 июля жаркую и засушливую погоду в Петербурге сможет прервать дождь. Об этом "Невским новостям" сообщил метеоролог Юрий Куткевич.

Дождь будет завтра утром и в течение дня. Но он будет идти с перерывами.

Юрий Куткевич, метеоролог

По словам Куткевича, вероятнее всего, первыми осадков дождутся жители юго-западной части Петербурга, затем дождь двинется на северо-запад.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что скоро температура в Петербурге приблизится к климатической норме. 

Фото: Piter.tv

Теги: дождь, погода, юрий куткевич
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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