Синоптик рассказал, когда и где в Петербурге пойдёт дождь

Уже утром 5 июля жаркую и засушливую погоду в Петербурге сможет прервать дождь. Об этом "Невским новостям" сообщил метеоролог Юрий Куткевич.
Дождь будет завтра утром и в течение дня. Но он будет идти с перерывами.
Юрий Куткевич, метеоролог
По словам Куткевича, вероятнее всего, первыми осадков дождутся жители юго-западной части Петербурга, затем дождь двинется на северо-запад.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что скоро температура в Петербурге приблизится к климатической норме.
Фото: Piter.tv
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