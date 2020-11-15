Стали известны даты проведения кинофестиваля "Послание к человеку" в 2021 году

Заявки на конкурсную программу принимаются до 15 июля.

XXXI Международный кинофестиваль "Послание к человеку" пройдет с 29 октября по 4 ноября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба организаторов фестиваля.

Заявки на участие в конкурсах будут приниматься до 15 июля. Конкурс пройдет по трем направлениям — Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico. Лучшие работы по мнению жюри получат приз "Кентавр" и денежное вознаграждение.

Фестиваль пройдет на центральных площадках Петербурга, каких именно — пока не уточняется.

Крупнейший кинофестиваль Петербурга ведет свою историю с 1989 года. Фильмы-участники традиционно посвящены человеку, его взлетам и падениям, борьбе с собой и окружающим миром.

В прошлом году фестивалю пришлось адаптироваться под условия проведения при COVID-19.

Фото: Piter.TV