Стало известно, когда уберут новогодние украшения с Дворцовой площади

Комитет по печати Петербурга проинформирует, что с 15 января начнётся демонтаж декораций на Дворцовой площади. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Сначала работники снимут с главной ёлки гирлянды и украшения, что займёт несколько дней, уточняют в Городском центре рекламы и праздничного оформления.

Сама гигантская ель высотой 30 метров будет демонтироваться с 20 по 24 января. Поэтому жителям и туристам рекомендуют успеть запечатлеть на фото праздничную площадь и полюбоваться нарядной ёлкой до начала разборки.

Ранее мы сообщили о том, что юные петербуржцы отстояли сугроб на Дворцовой площади. По словам главы комитета, во время плановой расчистки центральной площади сотрудники коммунальных служб столкнулись с неожиданным сопротивлением со стороны детей. Юные петербуржцы, а также, возможно, гости города активно выступили против вывоза снега и настаивали на сохранении снежной насыпи.

