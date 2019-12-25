Леса с колокольни Спаса на Крови будут убраны через два года

Собор уже перешагнул столетний рубеж, здание буквально "стоит по колено" в воде, поэтому оно также требует постоянной реставрации, завершение которой трудно предсказуемо.

Реставрационные работы на колокольне Спаса на Крови в Петербурге завершатся через два года, сообщил директор музея "Исаакиевский собор" Юрий Мудров в разговоре с "Интерфаксом".

Он подчеркнул, что Спас на Крови требует постоянного ухода и реставрации. Собор уже перешагнул столетний рубеж, здание буквально "стоит по колено" в воде, поэтому оно также требует постоянной реставрации, завершение которой трудно предсказуемо. Чтобы не закрывать храм на долгое время целиком, была разработана стратегия точечных реставрационных вмешательств — небольших объемов работ, выполняемых в определенные сроки.

Директор музея уточнил, что строительные леса с колокольни планируется убрать через два года. К тому же, крест на вершине колокольни демонтируют и отправят в мастерские для дальнейшей реставрации. На объекте активно ведётся тщательная работа по восстановлению эстонского мрамора, глазурованного кирпича, мозаичных композиций и металлических конструкций. Также он упомянул, что позже начнется ремонт четырёх куполов центральной части собора и фасада. В храме к 2026 году планируют заменить топазовые кресты в иконостасе.

Кроме того, в Исаакиевском соборе в 2025 году планируется завершить реставрацию барабана балюстрады.

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Фото: Citywalls.ru