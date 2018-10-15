"Пионерскую" откроют на несколько дней раньше положенного срока

"Пионерская" будет открыта для пассажиров уже 19 августа.

В Петербурге почти два месяца шел ремонт на станции метро "Пионерская". Ее закрыли 24 июня, и планировалось, что работы будут идти до 22 августа. Станцию смогут открыть на несколько дней раньше, рассказал начальник Службы тоннельных сооружений Петербургского метрополитена Александр Гуречкин.

"Пионерская" будет открыта для пассажиров уже 19 августа. Вестибюли планируют отмыть и привести в порядок 18 августа, а уже на следующий день станция начнёт работать в штатном режиме.

На время ремонта "Пионерской" усилили движение автобусных маршрутов.

Фото: Piter.tv