Также акции пройдут непосредственно перед Днем Победы.

С 27 апреля в Петербурге начнут раздавать георгиевские ленточки. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С 15 часов "Волонтеры Победы" будут вручать ленты у станции метро "Гостиный двор", а с 17 часов — на Московском вокзале. На всех станциях метро памятный символ будут раздавать 6 и 7 мая с 17 до 19 часов.

Эта акция призвана не дать забыть молодому поколению, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну, наследниками чьей славы мы являемся. заявил губернатор Александр Беглов.

Традиция повязывать георгиевскую ленту накануне 9 мая появилась с 2005 года. В этом году некоторые политики начали носить ее задолго до Дня Победы в знак поддержки действий российской армии на Украине.

Фото: Piter.tv