Отопительный сезон в Петербурге стартует 14 октября

Периодическое протапливание домов начнётся уже сегодня, 30 сентября.

Начало отопительного сезона в Петербурге запланировано на 14 октября, как сообщило Законодательное собрание города. Такое решение принято комиссией по городскому хозяйству на очередном заседании. Сообщается, что подготовка всех городских тепловых сетей и энергокомплекса выполнена на сто процентов. Пресс-служба Мариинского дворца дополнительно отметила, что периодическое протапливание домов начнётся уже сегодня, 30 сентября.

Ранее подача тепла традиционно осуществлялась сначала в социальные объекты города: образовательные учреждения, медицинские клиники и дошкольные учреждения. Формально отопительный сезон начинается после снижения средней дневной температуры до плюс восьми градусов в течение пяти последовательных дней. Тем не менее, накануне в Комитете по энергетике допускали вероятность раннего старта подачи тепла.

Синоптик Михаил Леус утверждает, что сегодняшняя погода порадует температурой до двенадцати градусов тепла, после чего последует устойчивое охлаждение.

Парламентарии также доложили, что на текущий момент в городе проведены ремонтные работы на 808 участках теплотрасс, испытаны на надёжность 791 тепловая магистраль. Дополнительно подготовлены к эксплуатации 788 ремонтных бригад, семь подразделений МЧС и восемнадцать пунктов приёма снега и плавильной установки.

Ранее жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, куда обращаться при отсутствии отопления.

Фото: Pxhere