Автоэксперт рассказал, когда менять летнюю резину на зимнюю

Прежде всего стоит отталкиваться от рекомендаций вашего производителя колес.

Автоэксперт Святослав Данилов рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", когда лучше менять летнюю резину на зимнюю.

По словам эксперта, для каждой резины действуют свои рекомендации.

Если мы говорим про замену, то у каждого производителя колес есть своя рекомендация относительно того, когда применяется покрышка: будь то летняя или зимняя. Соответственно, когда покупаем товар, то смотрим инструкцию, читаем на сайте производителя: когда температурный режим использовать конкретно этой модели и конкретно этого производителя.

Но также есть и общие правила. Нужно менять покрышки, ориентируясь на среднесуточную температуру +4 градуса. Если температура опускается ниже, резину точно надо менять.

Лушче всего зимние покрышки искать летом, когда на них минимальный спрос, и стоимость невысокая.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти