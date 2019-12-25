Эстония 19 сентября закрывает въезд для граждан РФ

Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента.

Эстония планирует с 19 сентября закрыть въезд гражданам России, в том числе имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами. Об этом сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reisalu), его слова приводит "Интерфакс".

С 00 часов 19 сентября для россиян начнет действовать запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента. заявил министр 8 сентября на пресс-конференции

Урмас Рейнсалу заявил, что призыв к гражданам РФ таков: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!". Также министр отметил, что запрет касается только туристов и не касается тех, кто хочет посетить страну для встречи с родственниками и по иным гуманитарным причинам.

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