Периодическое протапливание в Петербурге начнется уже в среду, 20 сентября. Кроме того, в 2017 году изменилась схема включение регулярного отопления.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПРОТАПЛИВАНИЕ



Комитет по энергетике и инженерному обеспечению сообщил ,что со среды, 20 сентября, в городе начнется периодическое протапливание. Как и всегда, в первую очередь горячую воду пустят по батареям в детских садах, школах, вузах, больницах. Поликлиниках, учреждениях соцзащиты.

Но протапливание – это еще не полноценное включение отопления. Источники теплоснабжения постепенно включают, чтобы создать возможность подключения жилых зданий к централизованной системе отопления.

Ранее Piter.tv сообщал, что периодическое протапливание в Петербурге начнется в среду.



КОГДА ДАДУТ ОТОПЛЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ?



В 2017 году горожан ждет приятное нововведение. Наконец-то отменили правило о низкой температуре. Раньше, отопление включали только после того, как в течение пяти суток температура воздуха не поднималась выше восьми градусов. За это время все успевали изрядно замерзнуть.

Теперь же энергетикам не нужно следить за температурой. Ожидается, что отопительный сезон начнется в конце сентября или начале октября.

Видео: Youtube / Кошка Кошка