Периодическое протапливание в Петербурге начнется в среду

С полуночи среды, 20 сентября, в Северной столице начнется периодическое протапливание. Об этом сообщил Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Петербуржцам не долго осталось мерзнуть в холодных квартирах. Уже с полуночи среды, 20 сентября, в Северной столице начнется периодическое протапливание. Как сообщает Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, документ о начале протапливания подписали в понедельник, 18 сентября.

Как и в прежние года, в первую очередь батареи нагреют в социальных и учебных заведениях. А вот на регулярное отопление в Северной столице рассчитывают перейти в конце сентября или начале октября.

"Отметим, синоптики не ожидают резкого похолодания в октябре, более того – предсказывают "бабье лето", - говорится в тексте документа.

Видео: Youtube / Banzai