Стало известно, когда в 54 дома на Энгельса вернётся отопление

Во время ремонтных работ горячее водоснабжение зданий обеспечивается по обратному трубопроводу. Социальные учреждения обеспечиваются теплоснабжением по резервной схеме.

ГУП "ТЭК СПб" ведет ремонт трубопровода в Выборгском районе. В зоне ограничения отопления – 54 жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Специалисты предприятия проводят ремонт магистрального трубопровода диаметром 530 мм по адресу проспект Энгельса, 75. Горячее водоснабжение зданий обеспечивается по обратному трубопроводу. Социальные учреждения обеспечиваются теплоснабжением по резервной схеме.

Сообщение о технологическом нарушении поступило специалистам предприятия 20 декабря в 2:35. По нормативам на ремонтные работы отводится 30 часов, но теплоэнергетики делают все, чтобы завершить ремонт раньше срока.

Изношенный участок трубопровода уже включен в программу реконструкции.

Фото: pxhere.com