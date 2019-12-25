Почти 18 тысяч человек в Петербурге пожаловались на укусы клещей в сентябре

В большинстве случаев клещи были привезены из других регионов.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу сообщили о том, что за сентябрь в медучреждения города с жалобой на присасывание клещей обратился 17921 человек.

Более 2 тысяч человек подцепили клеща на территории города. Больше всего случаев фиксируется в Курортном (692), Пушкинском (484), Приморском (182), Выборгском (134), Красносельском (111), Петродворцовом (100) районах.

С начала сезона было зарегистрировано 35 случаев заболевания клещевым энцефалитом. Кроме того, удалось выявить 293 случая заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.

Петербургские лаборатории исследовали 20856 клещей, снятых с людей. 54 из них болели вирусным энцефалитом, а 4949 — иксодовым клещевым боррелиозом.

По данным на 30 сентября, против клещевого энцефалита в городе привиты 45 тысяч человек.

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