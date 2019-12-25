За неделю от клещей в Петербурге пострадали около 50 человек

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленинградской области поделился статистикой по присасыванию клещей на территории региона в период с 24 по 29 апреля.

Всего пострадали 225 горожан (24 ребенка), в черте Северной столицы – 42 человека. Зарегистрировано три случая заболевания клещевым боррелиозом, включая двоих детей. Больше всего клещей в Пушкинском (11), Красносельском и Московском (по шесть), а также в Петродворцовом (четыре) районах. Прививки поставили 9,2 тыс. местных жителей (2,4 тыс. детей).

