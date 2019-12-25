  1. Главная
Клещи покусали более 1,4 тыс. жителей Петербурга и Ленобласти
Сегодня, 12:27
148
Энцефалитом заболели трое, также зафиксировали 25 случаев заболевания боррелиозом.

В Петербурге и Ленобласти клещи покусали свыше 1,4 тыс. человек за неделю. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. 

В городе в больницы обратились 1,2 тыс. жителей, в том числе 134 ребенка. Больше всего клещей в Курортном (34), Выборгском (32) и Пушкинском (21) районах. Энцефалитом заболели трое, также зафиксировали 25 случаев заболевания боррелиозом (два у детей). 

В области зарегистрировали 221 пострадавшего, из них 21 несовершеннолетний. Топ-5 районов по присасыванию клещей: Приозерский (70), Всеволожский (53) и Выборгский (43). 

Ранее на Piter.TV: петербургский Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественного шампуня. 

Фото: pxhere 

