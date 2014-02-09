  1. Главная
От клещей в Петербурге и Ленобласти за неделю пострадали более 600 человек
В городе 21 житель получил боррелиоз.

В период с 28 августа по 3 сентября в Петербурге и Ленобласти клещи покусали свыше 600 человек. Зарегистрированы случаи характерных заболеваний. 

В городе по поводу присасывания насекомых в больницы обратились 392 жителя, в их числе 65 детей. Больше всего клещей в Курортном (15), Выборгском (14) и Красносельском (шесть) районах. Трое заболели энцефалитом (один из них ребенок), 21 человек получил боррелиоз. 

А в области пострадали 217 человек, клещей много в Приозерском (61), Выборгском (52) и Всеволожском (47) районах. Зафиксирован один случай заболевания энцефалитом. 

Фото: pxhere 

Теги: клещи, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

