Клещи за неделю покусали более 700 жителей Петербурга и Ленобласти

В городе зарегистрирован один случай энцефалита.

В период с 21 по 27 августа в Петербурге и Ленобласти клещи покусали свыше 700 человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В городе от этих насекомых пострадали 560 жителей, среди них 101 ребенок. Больше всего клещей в Курортном (28), Выборгском, Калининском, Петродворцовом (по девять) и Пушкинском (восемь) районах. Также зарегистрирован один случай энцефалита, 20 человек получили боррелиоз (четверо детей).

В области по поводу присасывания клещей в больницы обратились 197 человек, из них 55 детей. Топ-5 районов, где число насекомых больше: Приозерский (59), Выборгский (54) и Всеволожский (40).

Фото: pxhere