Почти 1700 обращений: в Петербурге и Ленобласти зафиксирован всплеск активности клещей

Наибольший риск нападения зафиксирован в Курортном районе (более 20% случаев), а также в Пушкинском и Выборгском районах.

В период с 18 по 24 июня медицинские учреждения Петербурга и Ленобласти зарегистрировали 1 697 обращений от граждан, пострадавших от укусов клещей. Такие данные были предоставлены пресс-службой Межрегионального управления Роспотребнадзора.

Согласно статистике, эпицентром активности членистоногих остается мегаполис – на долю жителей Петербурга приходится подавляющее большинство случаев (74,1%). В Ленинградской области зарегистрировано 25,9% от общего числа инцидентов. Примечательно, что дети составляют 18% от всех обратившихся за помощью.

Географический анализ показывает четкую картину "опасных зон". Наибольший риск нападения зафиксирован в Курортном районе (более 20% случаев), а также в Пушкинском и Выборгском районах. За пределами КАД наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Приозерском, Всеволожском и Выборгском районах Ленобласти, а также в Волховском, Тихвинском и Бокситогорском муниципалитетах.

Несмотря на высокую активность паразитов, уровень иммунизации населения остается стабильным. По данным ведомства, плановую вакцинацию против клещевого энцефалита прошли более 88 тысяч петербуржцев и свыше 54 тысяч жителей Ленинградской области.

На прошлой неделе почти 1,4 тысячи человек пострадали от укусов клещей в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Magnific