От клещей за неделю пострадали более 1,1 тыс. жителей Петербурга

В рамках плановой вакцинации в Петербурге за неделю привили против клещевого энцефалита 96 человек, в том числе – 74 ребенка.

В медицинские организации Петербурга по поводу присасывания клещей в период с 29 августа по 4 сентября обратились 1148 человек, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

От насекомых в Курортном районе пострадали 64 горожанина, в Пушкинском районе – 17 человек, в Петродворцовом районе – 15 петербуржцев, а всего в черте Северной столицы – 142 жителя. Зарегистрирован один случай заболевания энцефалитом, 14 – боррелиозом.

В рамках плановой вакцинации в Петербурге за неделю привили против клещевого энцефалита 96 человек, в том числе – 74 ребенка.

Важно надевать на прогулку в парке или лесу одежду светлых тонов, закрытую обувь, головной убор или капюшон. Все элементы должны плотно прилегать к телу и полностью его закрывать.

Используйте специальные аэрозольные средства против клещей в соответствии с инструкцией. Проводите само- и взаимоосмотры одежды, волос и открытых участков тела каждые 15-20 минут. Пресс-служба Роспотребнадзоре по Петербургу

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