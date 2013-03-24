За неделю в Петербурге стало известно о 97 новых пострадавших детей от клещей

На территории города больше всего покусали в Курортном районе.

В медучреждения Петербурга с жалобой на укус клеща с 1 по 6 июля обратились 696 человек. 97 из них нет 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

82 случая произошли на территории города. 25 — в Курортном районе, 14 — в Пушкинском, 9 — в Петродворцовом, 7 — в Московском, 7 — в Выборгском. Единичные случаи укусов были зафиксированы в Красногвардейском, Красносельском, Невском, Приморском, Колпинском, Калининском и Фрунзенском районах.

За прошедшую неделю у 4 людей выявили заболевание клещевым вирусным энцефалитом среди взрослых. Граждане не были привиты. Их укусили в Лодейнопольском, Киришском, Кировском районах Ленобласти, а 1 человек приехал из Красноярска. Кроме того, выявлено 16 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

Управление напоминает, что всем детям, пострадавшим от укусов клещей и не привитым против КВЭ, при обращении за медицинской помощью проводят иммуноглобулинопрофилактику в течение 72 часов от момента укуса, не дожидаясь результатов исследования клеща. пресс-служба Роспотребнадзора.

Вакцинация против клещевого энцефалита проводится за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.

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Фото: Piter.tv