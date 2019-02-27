За неделю от укусов клещей пострадали более 1200 петербуржцев

Двое заболели клещевым энцефалитом.

За прошедшую неделю клещи покусали 1257 петербуржцев, из низ 290 – дети. Такие данные предоставила пресс-служба Роспотребнадзора.

С 3 по 9 июня в черте города насекомые укусили 157 человек. Чаще всего клещи нападали в Пушкинском и Курортном районах – там по 40 случаев.

Также после укуса клещей двое петербуржцев заразились клещевым энцефалитом. Они не были вакцинированы. Еще специалисты зафиксировали пять случаев клещевого боррелиоза.

Всем детям, пострадавшим от укусов клещей и не привитым против КВЭ, в течение 72 часов проводят иммуноглобулинопрофилактику.

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