21 петербуржец заболел клещевым энцефалитом

Все заболевшие были не привиты.

С 26 июля по 1 августа с жалобой на присасывание клещей обратились 263 человека, среди них 64 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба петербургского Роспотребнадзора.

Всего было зарегистрирован 41 случай укусов. Больше всего (18) в Курортном районе, 9 — в Пушкинском, 6 — в Выборгском, 3 — в Приморском. По 2 случая в Красносельском и Московском районах, 1 — в Калининском.

Всего с начала сезона в 2021-м году зарегистрирован 21 случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 93 случая иксодовым клещевым боррелиозом. Во всех случаях клещи были "подцеплены" не в Петербурге.

Если вы обнаружили на себе клеща, то нужно осторожно его снять. Лучше сделать это у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или в любом травматологическом пункте. После этого клещ направляется на исследование.

В Ленобласти ситуация обстоит хуже: с начала 2021 года от клещей там пострадали более 4 тысяч человек.

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