От клещевого энцефалита привились почти 4000 петербуржцев

На данный момент в городе не зафиксированы случаи энцефалита.

В Петербурге почти четыре тысячи человек привились от клещевого энцефалита. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В рамках вакцинации с 22 по 28 марта прививку сделали 3897 человек, из них 1260 – дети. На данный момент в городе не зафиксированы случаи энцефалита.

Специалисты напомнила, что в случае обнаружения на себе клеща, его необходимо снять. Лучше сделать это у врача в поликлинике или в травмпункте. Также медики ранее напомнила, что прививка от клещевого энцефалита не освобождает от визита к врачу после укуса.

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