ККИ привлек к ответственности 15 торговцев-нарушителей

Павильоны, точки общепита, уличные лавки были открыты вопреки запрету городского правительства.

Сотрудники ККИ провели 21 апреля очередной проверочный рейд по городу, в ходе которого разъяснили предпринимателям, как нужно правильно соблюдать режим самоизоляции, и привлекли нарушителей к ответственности. Подробности сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

По итогам проверки во вторник комитет составил 15 административных протоколов в отношении предпринимателей из девяти районов города. Так, на проспекте Ветеранов вопреки запретам продолжали работу магазин игрушек и мастерская по починке обуви, у станции метро "Черная речка" не прекращалась продажа очков, а на Большом Сампсониевском проспекте ждал клиентов маникюрный салон. Кроме того, в числе нарушителей был цветочный павильон, веломастерская и восемь точек общепита. В ответственности привлекли и уличных торговцев, незаконно расположившихся у станций метро и, соответствующим образом, скопления людей.

В ККИ отметили, что в период пандемии подобные рейды будут идти ежедневно. За упрямую работу вопреки запретам предусмотрены штрафы в размере от 4000 до 300 тысяч рублей, в зависимости от статуса лица.

Вчера сотрудники ККИ провели похожий рейд и разъяснительные беседы с индивидуальными предпринимателями.

Фото: пресс-службы ККИ