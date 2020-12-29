В Петербурге выселили из незаконно занятых помещений сауну, бар, магазины и офис

В срок пользователи не захотели освобождать площади.

В пятницу, 22 января, сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ) освободили сразу шесть помещений, незаконно занятых под сауну, офис, магазины и бар. Как рассказали в пресс-службе ведомства, ранее всем пользователям выдали уведомления о необходимости освободить помещения, но в срок никто не сделал этого добровольно.

Сауна площадью 85 квадратных метров расположилась на проспекте Ударников, договор аренды с владельцем этого помещения был расторгнут по решению Арбитражного суда, однако в заведение продолжали ходить клиенты. Еще одно самовольное размещение, на этот раз бара, выявили в "Доме Крундышева" на Рубинштейна. Договор на аренду помещения в 90 "квадратов" расторгли почти год назад, но бар так и не съехал из здания.

Самовольные офис и склад обнаружили в доме-памятнике Рожнова на Гражданской улице, пользователи вдобавок провели многочисленные несогласованные перепланировки. На улице Декабристов выявили крупный магазин одежды и обуви, расположенный на первом этаже жилого дома. Здешний пользователь частично освободил помещение, оставив мусор и мебель. Два последних объекта освободили на улице Маяковского и 3-й Советской улице, где незаконно функционировали комиссионный магазин и жилое помещение. Оба пользователя занимали площадь с уже расторгнутыми договорами аренды.

Фото, видео: пресс-служба ККИ