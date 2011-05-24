Китайские бренды заполонили петербургские автопарки такси

Повышенная ключевая ставка осложняет процедуру обновления автопарков и снижает привлекательность лизинговых схем для операторов такси.

Автопарки такси в Петербурге в значительной степени укомплектованы машинами китайских производителей: Geely/Belgee, Chery, BAIC, Haval и Omoda. Согласно данным "Делового Петербурга", доля автомобилей российского производства составляет 22,5%, европейских марок — 17,5%.

В сервисе "Такси 068" сообщили, что закупка новых автомобилей европейского происхождения прекращена из-за остановки официальных поставок. Основной частью автопарка стали модели китайских брендов, собранные на предприятии в Тульской области.

Компания "Ситимобил" и сервис "Таксовичкоф" также заявили, что не сталкиваются с проблемами приобретения необходимых автомобилей. Представители каршеринга "Ситидрайв" подчеркнули, что парк постоянно обновляется, а новая партия машин поступит уже на следующей неделе. В компании уточнили, что покупка производится исключительно у авторизованных российских дилеров, большинство из которых представляет продукцию китайских автопроизводителей. Регулярность обновления парка определяется уровнем спроса, износом автомобилей и появлением свежих моделей.

Повышенная ключевая ставка осложняет процедуру обновления автопарков и снижает привлекательность лизинговых схем для операторов такси. В компаниях "Ситимобил" и "Таксовичкоф" дополнительно добавили, что многие организации всё чаще приобретают подержанные транспортные средства, стоимость которых заметно упала вследствии снижения рыночной ликвидности.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 5 тыс. скрытых номеров очистили на платных парковках Петербурга.

Фото: Piter.TV